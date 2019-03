Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Farbschmierereien - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots)

Unbekannte Schmierfinken besprühten in der Nacht zu Donnerstag in Siegen in der Siegtalstraße im Bereich der Bahnhaltestelle Niederschelden mehrere Parolen an eine dortige Mauer und an mehrere Straßenlaternen. Hinweise zu den Übeltätern nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell