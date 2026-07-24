Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Versicherungsmakler bestiehlt Seniorin - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niederkassel (ots)

Eine Seniorin aus Niederkassel ist am Dienstag (21. Juli) Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte die Geschädigte gegen 18:30 Uhr von einem Spaziergang zu ihrem Wohnhaus im Niederkasseler Ortsteil Uckendorf zurück, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser gab sich als Versicherungsmakler aus und erklärte, die Wasserleitungen im Haus überprüfen zu müssen. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zu den Wohnräumen.

Während sich die Seniorin gemeinsam mit dem Mann im Badezimmer aufhielt, klingelte es an der Haustür. Als die Geschädigte öffnete, befand sich jedoch niemand vor dem Haus. Kurz darauf verabschiedete sich der angebliche Versicherungsmakler und verließ das Gebäude. Am nächsten Morgen stellte die Seniorin fest, dass Ohrringe sowie eine Armbanduhr der Marke Rolex im Gesamtwert von rund 4.000 Euro entwendet worden waren.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein zweiter unbekannter Tatverdächtiger durch das Klingeln an der Haustür für eine Ablenkung sorgte, während sein Komplize das Haus nach Wertgegenständen durchsuchte.

Der falsche Versicherungsmakler kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 170 bis 175 Zentimeter groß - etwa 40 bis 50 Jahre alt - dunkle, lockige Haare - kräftige Statur

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer am Tattag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Niederkasseler Ortsteils Uckendorf beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Seien Sie gegenüber unbekannten Personen an der Haustür grundsätzlich misstrauisch. Lassen Sie nur Menschen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, die Sie selbst bestellt haben oder deren Besuch angekündigt wurde. Gerade ältere Menschen geraten immer wieder in den Fokus von Trickdieben. Sprechen Sie daher mit älteren Angehörigen und Bekannten über diese Betrugsmasche und sensibilisieren Sie sie für die Vorgehensweise der Täter. (Re)

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