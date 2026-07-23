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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige aus Sankt Augustin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Sankt Augustin (ots)

Seit Samstag (04. Juli) wird eine 15-jährige Jugendliche aus Sankt Augustin vermisst.

Die Vermisste ist etwa 165 cm groß, von schlanker Statur und hat lange braune Haare. Nach Angaben ihrer Mutter hält sie sich bevorzugt im Großraum Köln, Düsseldorf und Wuppertal auf.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt haben und sie bislang nicht nach Hause zurückgekehrt ist, fahndet die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises nun öffentlich nach der Vermissten. Ein Lichtbild der 15-Jährigen ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/210783.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann oder sie seit ihrem Verschwinden gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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