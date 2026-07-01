Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrer

Frau mit 1,5 und Mann mit 2,2 Promille unterwegs

Hennef/Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Dienstag (30. Juni) zog die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr. In Hennef meldete am frühen Morgen ein Verkehrsteilnehmer einen Kia, der in Höhe der Ortschaft Bröl in Schlangenlinien und teilweise mit sehr geringer Geschwindigkeit über die Bundesstraße 478 in Richtung Hennef geführt würde. Eine zur Örtlichkeit entsandte Streifenwagenbesatzung fand das Fahrzeug, das mit etwa 30 km/h bei erlaubten 100 km/h über die Bundesstraße fuhr und dabei immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Das Auto wurde gegen 05:50 Uhr angehalten und die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten eine leere Sekt- und eine Rotweinflasche, in der sich nur noch wenig Inhalt befand, im Fahrzeuginnenraum fest. Außerdem war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Die 48-Jährige Fahrerin gab an, mit ihrem 22 Jahre alten Beifahrer die etwa 120 km weite Rückfahrt zu ihrer Wohnanschrift angetreten zu haben. Vor Fahrtantritt habe sie etwa vier bis fünf Schlucke Rotwein zu sich genommen. Die Geschwindigkeitsunterschreitung erklärte die Frau damit, dass sie Sorge hatte, die Batterie ihres E-Autos würde möglicherweise sonst nicht bis zum Zielort ausreichen. Während der Kontrolle wirkte die Fahrerin auf die Beamten stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von rund 1,5 Promille den Verdacht. Der Frau wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde der 48-Jährigen ausdrücklich untersagt. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Am Dienstagabend meldete eine Verkehrsteilnehmerin in Neunkirchen-Seelscheid einen Autofahrer, der augenscheinlich ebenfalls unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Die Frau sagte, der Mann sei auf der Zeithstraße in Fahrtrichtung Siegburg unterwegs. Dabei fahre er starke Schlangenlinien, gerate in den Gegenverkehr und gegen den rechtsseitigen Bordstein. Dadurch sei bereits der rechte Vorderreifen geplatzt, so dass das Auto nun auf der Felge rolle. Gegen 20:10 Uhr konnten Polizisten den 52 Jahre alten Lohmarer in seinem Fahrzeug mit der geschilderten Beschädigung sitzend antreffen. Der Opel stand auf einem Schotterparkplatz im Kreuzungsbereich Zeithstraße/Krahwinkeler Straße/Herkenrather Straße. Der Mann machte auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck und es befanden sich auch hier leere Alkoholflaschen und -dosen im Fahrzeug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille und zog ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe nach sich. Da der 52-Jährige zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, wird gegen ihn nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (Uhl)

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