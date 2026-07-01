PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbruch in Neunkirchen-Seelscheid aufgeklärt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Neunkirchen-Seelscheid/Siegburg (ots)

Am Montag, 29. Juni 2026, gegen 17:15 Uhr, wurde eine Streife der Polizei Siegburg zu einer leerstehenden Gaststätte an der Kaiserstraße in Siegburg gerufen. Der Vermieter hatte dort einen 27-jährigen Mann angetroffen, der in den Räumlichkeiten übernachtet hatte.

Bei der Überprüfung der Person stellten die Polizeibeamten fest, dass sich der 27-jährige Marokkaner unerlaubt in Deutschland aufhielt.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sporttasche fanden die Einsatzkräfte unter anderem ein Fernglas sowie verschiedenen Schmuck, dessen Herkunft der Mann nicht plausibel erklären konnte. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei führten anhand eines Notizzettels, eines Bustickets sowie der Initialen auf einem Ring zu einem Einfamilienhaus in Neunkirchen-Seelscheid.

Als Polizeibeamte das Wohnhaus aufsuchten, stellten sie einen bis dahin unentdeckten Wohnungseinbruch fest. Unbekannte hatten ein Badezimmerfenster eingeschlagen, das Einfamilienhaus betreten und anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Nachdem die Hauseigentümerin erreicht werden konnte, bestätigte sie, dass das sichergestellte Fernglas sowie der aufgefundene Schmuck aus ihrem Wohnhaus stammen.

Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich ein dringender Tatverdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls gegen den 27-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurde der Tatverdächtige gestern Haftrichter am Amtsgericht Siegburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 3 dauern an. Dabei wird insbesondere geprüft, ob der 27-Jährige auch für weitere Einbruchsdelikte als Tatverdächtiger in Betracht kommt. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 10:41

    POL-SU: Pkw-Fahrer bei Auffahrunfall verletzt

    Niederkassel (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Niederkassel wurde am Montag (29. Juni) ein Pkw-Fahrer verletzt. Gegen 15:55 Uhr fuhr der 22 Jahre alte Mann aus Bonn in seinem Smart auf der Rheidter Straße im Ortsteil Mondorf in Richtung der Pastor-Breuer-Straße. Der Mann musste dann verkehrsbedingt bremsen, was ein dahinterfahrender 25-Jähriger aus Lohmar zu spät erkannte. Er konnte seinen Iveco nicht rechtzeitig zum ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:35

    POL-SU: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

    Siegburg (ots) - Am Montag (29. Juni) fiel Polizeibeamten in Siegburg ein Smartfahrer auf, der dann gegen 15:30 Uhr im Bereich der Barbarossastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auf die Aufforderung der Beamten, Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen, gab der 30 Jahre alte Bonner an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im Kontakt mit dem Mann bemerkten die Polizisten ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:33

    POL-SU: Vandalismus an Bushaltestelle / Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Siegburg (ots) - Eine Zeugin meldete am Montag (29. Juni) der Polizei eine beschädigte Bushaltestelle in Siegburg-Kaldauen. Die Frau gab an, die Bushaltestelle "Kaldauen Post" an der Hauptstraße am Sonntagabend (28. Juni) gegen 20:00 Uhr noch in unbeschädigtem Zustand gesehen zu haben. Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr habe die Melderin dann gesehen, dass ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren