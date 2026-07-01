Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbruch in Neunkirchen-Seelscheid aufgeklärt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Neunkirchen-Seelscheid/Siegburg (ots)

Am Montag, 29. Juni 2026, gegen 17:15 Uhr, wurde eine Streife der Polizei Siegburg zu einer leerstehenden Gaststätte an der Kaiserstraße in Siegburg gerufen. Der Vermieter hatte dort einen 27-jährigen Mann angetroffen, der in den Räumlichkeiten übernachtet hatte.

Bei der Überprüfung der Person stellten die Polizeibeamten fest, dass sich der 27-jährige Marokkaner unerlaubt in Deutschland aufhielt.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sporttasche fanden die Einsatzkräfte unter anderem ein Fernglas sowie verschiedenen Schmuck, dessen Herkunft der Mann nicht plausibel erklären konnte. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei führten anhand eines Notizzettels, eines Bustickets sowie der Initialen auf einem Ring zu einem Einfamilienhaus in Neunkirchen-Seelscheid.

Als Polizeibeamte das Wohnhaus aufsuchten, stellten sie einen bis dahin unentdeckten Wohnungseinbruch fest. Unbekannte hatten ein Badezimmerfenster eingeschlagen, das Einfamilienhaus betreten und anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Nachdem die Hauseigentümerin erreicht werden konnte, bestätigte sie, dass das sichergestellte Fernglas sowie der aufgefundene Schmuck aus ihrem Wohnhaus stammen.

Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich ein dringender Tatverdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls gegen den 27-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurde der Tatverdächtige gestern Haftrichter am Amtsgericht Siegburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 3 dauern an. Dabei wird insbesondere geprüft, ob der 27-Jährige auch für weitere Einbruchsdelikte als Tatverdächtiger in Betracht kommt. (Bi)

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