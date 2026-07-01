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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger erbeuten 30.000 Euro

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (29. Juni) kam es in Sankt Augustin-Menden zu einem Betrug, bei dem rund 30.000 Euro erbeutet wurden. Die 60 Jahre alte Geschädigte bemerkte den Schaden erst am nächsten Tag und informierte umgehend die Polizei. Die Frau gab an, vor wenigen Tagen eine E-Mail erhalten zu haben, die vermeintlich von ihrer Bank abgesendet worden war. Darin sei sie aufgefordert worden, ihre Kontoinformationen zu aktualisieren, ansonsten würde sie einen Anruf erhalten. Dieser erfolgte schließlich am Montag gegen 14:30 Uhr. Eine Frau, die fließend und akzentfrei Deutsch sprach, gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Der Angerufenen wurde erneut gesagt, dass ihre Kontoinformationen aktualisiert werden müssen. Daher sollte die 60-Jährige die IBAN der Konten nennen, auf die sie Zugriff habe. Dem kam die Frau genauso nach, wie der darauffolgenden Aufforderung, ihre Bankkarte in den TAN-Generator zu stecken und mehrfach die angezeigten TAN zu nennen. Erst am Folgetag fiel der Mendenerin auf, dass es zu Abbuchungen von den von ihr angegebenen Konten in Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro gekommen war. Die Kriminalpolizei in Siegburg hat die weiteren Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen und weist darauf hin, dass echte Bankmitarbeiter am Telefon niemals dazu auffordern, sensible Daten, PIN, TAN, Passwörter oder Bankdaten preiszugeben. Auch wird die Bank nicht dazu auffordern, einen Fernzugriff auf Computer oder Smartphone freizugeben. Beenden Sie im Zweifel derartige Anrufe. Führen Sie einen Rückruf durch und kontaktieren ihre Bank dazu unter der ihnen bekannten Nummer. Verwenden Sie nicht die Rückruftaste. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sollten Sie einen betrügerischen Anruf erhalten haben, informieren Sie umgehend die Polizei. Sprechen Sie auch mit Angehörigen über die Masche, um davor zu warnen. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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