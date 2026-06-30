Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw-Fahrer bei Auffahrunfall verletzt

Niederkassel (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Niederkassel wurde am Montag (29. Juni) ein Pkw-Fahrer verletzt. Gegen 15:55 Uhr fuhr der 22 Jahre alte Mann aus Bonn in seinem Smart auf der Rheidter Straße im Ortsteil Mondorf in Richtung der Pastor-Breuer-Straße. Der Mann musste dann verkehrsbedingt bremsen, was ein dahinterfahrender 25-Jähriger aus Lohmar zu spät erkannte. Er konnte seinen Iveco nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Dieser wiederum wurde auf den Mazda einer 53-jährigen Niederkasselerin geschoben, die vorausfuhr. Durch die Kollision erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen. Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde er mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Polizisten sicherten vor Ort die Unfallspuren und fertigten im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige, in der sich der Lohmarer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten muss. (Uhl)

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