Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zum wiederholten Male ohne Führerschein unterwegs - Mercedes Cabrio sichergestellt

Niederkassel (ots)

Unbelehrbar zeigte sich am Montagabend (03. Juli) ein 38-Jähriger aus Siegburg. Dieser war der Polizei in der zurückliegenden Zeit schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.

Gegen 18.00 Uhr fiel er einer zivilen Polizeistreife erneut am Steuer eines auffälligen Mercedes Cabriolet auf der Langgasse in Niederkassel-Mondorf auf, welches er auch in der Vergangenheit schon mehrfach benutzt hatte. Die nicht uniformierten Beamten zogen einen Streifenwagen hinzu, der den 38-Jährigen anhalten und kontrollieren sollte. Zwischenzeitlich parkte der Mann das Auto in Troisdorf-Bergheim, stieg mit seiner Begleiterin aus und ging in ein nahegelegenes Lokal. Als die uniformierte Streife eintraf und den 38-Jährigen mit dem Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontierte, stritt er ab, gefahren zu sein und benannten eine dritte, zum Kontrollzeitpunkt nicht anwesende, Person als Fahrer.

Die Beamten entschieden, den rund 100.000 Euro teuren AMG-Mercedes, der auf eine andere Person als den 38-Jährigen zugelassen war, zur Verhinderung weiterer Verkehrsstraftaten und zur Gefahrenabwehr sicherzustellen. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen zum Sicherstellungsgelände der Polizei gebracht.

Zudem stellten die Polizisten rund 2.800 Euro Bargeld sicher, die der 38-Jährige, der auch polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Drogenkriminalität hat, als Bündel in der Hosentasche hatte. Einen Nachweis über die Herkunft konnte der erwerbslose Verdächtige nicht erbringen. Möglicherweise stammt das Geld aus illegalen Geschäften. Gegen den 38-Jährigen wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der Fahrzeughalter bekam eine Anzeige, da er das Auto zur Verfügung gestellt hatte.

Die 25-jährige Begleiterin des Siegburgers geriet ebenfalls in den Fokus der Polizisten. Die Staatsanwaltschaft Bonn hatte die junge Frau zur Fahndung ausgeschrieben, weil ihr Wohn- und Aufenthaltsort in einem laufenden Verfahren unbekannt war. Die Beamten fertigten eine entsprechende Meldung für die Strafverfolgungsbehörde. #RheinSiegSicher (Bi)

