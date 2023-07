Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taxifahrer mit Pistole bedroht - Täter flüchtet ohne Beute

Troisdorf (ots)

Heute Morgen (3. Juli) ist ein Troisdorfer Taxifahrer von einem unbekannten Fahrgast mit einer Pistole bedroht worden. Der Täter forderte von dem 50-jährigen Fahrer Geld.

Der 20 bis 30 Jahre alte Unbekannte war um kurz nach 04.30 Uhr am Taxistand am Troisdorfer Bahnhof im Fond des Taxis des Geschädigten eingestiegen und wollte zum HIT-Markt an der Spicher Straße gefahren werden. Kurz vor dem Ziel lotste er den Fahrer zum Kreisverkehr Fehmarnweg/Hessenweg. Der Fahrer hielt zum Aussteigen an, drehte sich nach hinten und bat um den Fahrpreis. Der Verdächtige richtete eine kleine Pistole auf den 50-Jährigen und verlangte die Einnahmen. Der Taxifahrer sprang aus seinem Auto und ging hinter dem Fahrzeug in Deckung. Ohne Beute verließ der Räuber ebenfalls den Wagen und lief in Richtung des Bayernweg davon.

Der unverletzte Taxifahrer beschrieb den Flüchtigen als schlank und 170 bis 175 cm groß. Er war dunkel gekleidet, mit dunkler Kappe, Jogginghose und einer Kapuzenjacke mit Reißverschluss. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch.

Wem ist der Tatverdächtige aufgefallen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell