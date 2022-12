Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1533) Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Erlangen-Höchstadt (ots)

Am Mittwoch (21.12.2022) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Marloffstein (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 07:30 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Weiherackerweg.

Im Anwesen durchsuchten der oder die Täter diverse Räume, bevor sie anschließend unerkannt flüchteten. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell