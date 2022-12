POL-MFR: (1530) Pärchen zerstörte Scheiben und verunreinigte Autos - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Am Montagabend (19.12.2022) störten zwei Männer eine Gedenkversammlung in der Erlanger Innenstadt. Mittlerweile ermittelt die Erlanger Kriminalpolizei. Die beiden 46- und 26-jährigen Männer fielen im Verlauf des Abends mehrfach im Umfeld einer Gedenkversammlung auf. Gegen 17:30 Uhr rief der 26-Jährige "Heil Hitler" in Richtung der Versammlungsteilnehmer und ging im Anschluss zunächst davon. Kurz ...

mehr