POL-MFR: (1527) Gedenkversammlung mit rechten Parolen gestört

Nürnberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (19.12.2022) konnte ein mutmaßlicher Gartenhauseinbrecher im Nürnberger Stadtteil Buch festgenommen werden. Zuvor wurden dort mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Gegen 04:45 Uhr verständigte der Inhaber einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Raiffeisenstraße den Polizeinotruf und teilte einen Einbruch mit. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West ...

