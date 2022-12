POL-MFR: (1525) 79-jährige Ursula S. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (17.12.2022) raubte ein Unbekannter ein Mobiltelefon in einer U-Bahn im Nürnberger Stadtteil Röthenbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 21:30 Uhr stieg ein bislang Unbekannter an der Haltstelle Röthenbach in den Zug der Linie U2 ein und entwendete einem bereits in der U-Bahn sitzenden 37-Jährigen dessen Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der Unbekannte und ...

