Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1532) Mutmaßliche Serieneinbrecher festgenommen

Allersberg (ots)

Am Sonntag (18.12.2022) nahm die Nürnberger Kriminalpolizei im Stadtgebiet vier Männer fest. Sie stehen im Verdacht eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen in Mittelfranken begangen zu haben.

Der Nürnberger Kriminalpolizei gelang es durch umfangreiche Ermittlungen vier Männer im Alter zwischen 42 und 49 Jahren zu identifizieren, welche im Verdacht stehen für eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen verantwortlich zu sein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand werden die Männer verdächtig mindestens 8 Wohnungseinbrüche in Mittelfranken begangen zu haben. Bei einem dieser Fälle handelt es sich um den am 05.12.2022 mit Meldung 1469 berichteten Einbruch in Allersberg, bei dem ein Jugendlicher während der Tatausführung überrascht wurde. Der verursachte Entwendungsschaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Ob den Tatverdächtigen weitere Fälle aus dem mittelfränkischen Raum zuzuordnen sind, wird derzeit geprüft.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Nürnberger Kriminalpolizei die vier Tatverdächtigen am 18.12.2022 im Nürnberger Stadtgebiet festzunehmen und verschiedenes Diebesgut sicherzustellen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurden die Männer dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die vier Männer wegen des Verdachts des mehrfachen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

