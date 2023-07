Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kleintierpraxis

Niederkassel (ots)

Die Mitarbeiterin einer Tierarztpraxis an der Spicher Straße in Niederkassel meldete der Polizei am Freitagmorgen (30. Juni) einen Einbruch in die Praxisräume. Unbekannte hatten seit Donnerstagabend (29. Juni), 19.20 Uhr, die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und aus einer Schublade die Wechselgeldkasse mit rund 300 Euro Bargeld gestohlen.

Die Spurensicherung wurde hinzugezogen, da die Täter mehrere Schubladen aufgezogen und möglicherweise Fingerabdrücke hinterlassen haben.

Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell