Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hausbewohner trifft auf mutmaßliche Einbrecher

Siegburg (ots)

Am Samstag (12.11.2022) gegen 19:20 Uhr klingelte es an der Haustür eines Zweifamilienhauses an der "Alte Poststraße" in Siegburg. Als der Hausbewohner die Tür öffnete, waren zunächst keine Personen zu sehen. Jedoch fiel ihm auf, dass die Außenbeleuchtung nicht mehr funktionierte. Daraufhin ging er in Richtung seines Gartens. Er bemerkte, dass der an der Hauswand befestigte Bewegungsmelder abgerissen wurde und auf der Wiese lag.

Zeitgleich sah er zwei Männer, die sich ein Fenster im Erdgeschoss näher ansahen. Als er die beiden Personen ansprach, liefen sie in Richtung der Straße "An den Eichen" davon.

Der Bewegungsmelder wurde spurenschonend sichergestellt.

Die mutmaßlichen Einbrecher können folgendermaßen beschrieben werden:

Beide Männer seien schlank und dunkel bekleidet gewesen. Einer trug eine schwarze Trainingsjacke. Der Mann mit der schwarzen Trainingsjacke sei etwa 190 cm groß gewesen. Der andere Mann sei etwa 175 cm groß gewesen.

Wer kann Hinweise zu den beiden Männern geben? Kontakt unter 02241 541-3121. (Re.)

