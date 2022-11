POL-SU: Love Scamming - Täter erbeutet knapp 30.000 Euro

Troisdorf (ots) - Am Donnerstagmorgen (09. November) bemerkte in Troisdorf ein 55-Jähriger an seinem Transporter eine eingeschlagene Scheibe. Den weißen Ford hatte der Mann am Vortag gegen 16.00 Uhr in der Einfahrt eines Hauses in der Beumerstraße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte verschlossen abgestellt. Am nächsten Tag bemerkte der Troisdorfer gegen 06.15 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an dem Fahrzeug. Aus dem ...

