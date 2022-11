Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Scheibe an Transporter eingeschlagen/ Werkzeug gestohlen

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen (09. November) bemerkte in Troisdorf ein 55-Jähriger an seinem Transporter eine eingeschlagene Scheibe. Den weißen Ford hatte der Mann am Vortag gegen 16.00 Uhr in der Einfahrt eines Hauses in der Beumerstraße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte verschlossen abgestellt. Am nächsten Tag bemerkte der Troisdorfer gegen 06.15 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an dem Fahrzeug. Aus dem Laderaum entwendeten der oder die Täter eine Chemie- und eine Abwasserpumpe, Chemieschläuche, eine Bohrmaschine, sowie ein Lasergerät. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Wer in der Nacht auf Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet dies bitte der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

