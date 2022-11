Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bäckerei - Täter scheitern an Tresor

Siegburg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag (08.11.2022), 20:30 Uhr, bis Mittwoch (09.11.2022), 7:00 Uhr, durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in eine Bäckerei an der Isaac-Bürger-Straße in Siegburg. Im Anschluss gingen die bislang unbekannten Täter in den Büroraum der Bäckerei und versuchten den Tresor, der im Boden verankert ist, hinaus zu hebeln. Als dies misslang, versuchten die hartnäckigen Einbrecher die Stromzufuhr zum Safe zu unterbrechen, in der Hoffnung den Wertschrank dadurch öffnen zu können. Auch dieser Versuch scheiterte.

Danach gaben die Diebe auf und flüchteten ohne Beute aus der Bäckerei.

Wer hat etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (KS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell