POL-SU: Zeugensuche: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zweier Radfahrer

Niederkassel (ots) - In Niederkassel hat es in der Nacht von Montag (07.11.) auf Dienstag (08.11.) zwei sogenannte Homejacking-Fälle gegeben. Der oder die Täter brachen in die Häuser der Fahrzeugeigentümer ein und entwendeten die Wagenschlüssel. Danach fuhren sie mit den Autos davon. Im Ortsteil Lülsdorf in der Arndtstraße wurde ein blauer Audi Kombi gestohlen. Nach Angaben des Besitzers hat sich die Tat vermutlich ...

