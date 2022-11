Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb festgenommen

Siegburg (ots)

Ein 31-jähriger Mann wurde am Dienstag (08.11.2022) nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Gegen 14:15 Uhr betrat der Dieb ein Lebensmittelgeschäft an der Straße "Zum Hohen Ufer" in Siegburg. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann alkoholische Getränke im Geschäft konsumierte. Danach steckte er noch mehrere Artikel in seine Jackentasche und wollte den Laden verlassen. Der Zeuge versuchte den 31-Jährigen daran zu hindern, wodurch der Verdächtige ziellos um sich schlug. Da ein Kunde dem Zeugen zu Hilfe kam, beruhigte sich der Dieb und konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Verletzt wurde niemand.

Der 31-Jährige, der bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich aufgefallen ist, wurde vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell