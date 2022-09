Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bahnverkehr durch brennende Mülltonnen gesperrt

Hennef (ots)

In der Nacht auf Freitag (23. September) brannten in Hennef vier Mülltonnen. Dadurch musste auch der nahegelegene Bahnverkehr gesperrt werden. Gegen 00.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei verständigt, da es in der Nähe der Gleise in Hennef brannte. Vor Ort stellten Feuerwehrleute und Polizisten fest, dass vier Mülltonnen in Vollbrand standen. Die Abfallbehälter befanden sich im hinteren Teil eines Grundstücks in der Bahnhofstraße, welches unmittelbar an die dahinter verlaufenden Bahnschienen angrenzt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Zugverkehr für etwa 45 Minuten eingestellt. Die Tonnen und ein angrenzender Zaun wurden durch das Feuer beschädigt. Da die Mülltonnen offenbar in Brand gesetzt wurden, bittet die Polizei um Hinweise unter 02241/5413521. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell