Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lagerhalle

Siegburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (22. September) wurde in einer Lagerhalle in der Händelstraße in Siegburg eingebrochen. Ein Nutzer der Halle bemerkte gegen 07.00 Uhr, dass die Eingangstür zur Halle verbogen war, offen stand und der Griff beschädigt war. Die Polizei konnte hier Hebelspuren sichern. Die Halle, die am Vortag gegen 22.00 Uhr abgeschlossen und verlassen wurde, war durchwühlt. Der oder die Täter gelangten offenbar über den Zaun oder den rückwärtigen Bereich auf das Gelände und hebelten die Türe des Gebäudes auf. Hier durchsuchten sie alle Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen drei Laptops, drei Akkuschrauber, vier Autofelgen und drei Pkw-Schlüssel. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei unter 02241/5413121. (Uhl)

