Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Zwei Diebe stehlen Geldbörse

Hennef (ots)

Ein 48-jähriger Busfahrer aus Ruppichteroth wurde am Montag (04.07.2022) Opfer eines Trickdiebstahls.

Gegen 13:30 Uhr machte der 48-Jährige Mittagspause an der Bushaltestelle "Alter Zoll" auf der Westerwaldstraße in Hennef. Auf Grund der sommerlichen Temperaturen öffnete er die Türen des Busses. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Ruppichterother in seiner Fahrerkabine. Plötzlich stiegen zwei männliche Personen in den Bus. Einer der beiden habe dem Busfahrer eine Zeitung vor die Brust gehalten und ihm versucht etwas zu zeigen. Da die Sicht des Geschädigten eingeschränkt war, habe der zweite Täter mutmaßlich diesen Zeitpunkt genutzt und das Portemonnaie des 48-Jährigen, welches sich neben dem Lenkrad befunden habe, entwendet. Nachdem die beiden Männer den Bus in Richtung der Straße "Am Markt" verlassen hatten, fiel dem Busfahrer auf, dass sein Portemonnaie nicht mehr an dem abgelegten Ort war.

In seiner Geldbörse befand sich Bargeld in Höhe von rund 250 Euro.

Die beiden Diebe können wie folgt beschrieben werden:

Beide seien circa 28 bis 30 Jahre alt und etwa 170 cm bis 180 cm groß. Beide waren mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Einer der beiden hat kurze dunkle Haare.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Re.)

