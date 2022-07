POL-SU: Cabrio-Verdeck aufgeschnitten und Wertgegenstände entwendet

Troisdorf (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (03.07.2022) gegen 04:45 Uhr versuchte ein Einbrecher über eine Regenrinne auf einen Anbau eines Mehrfamilienhauses und von dort in eine Dachgeschosswohnung zu gelangen. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung an der Lindenstraße in Troisdorf schlief auf Grund der heißen Sommertage mit offenem Fenster. Plötzlich hörte er laute Geräusche und wurde wach. Er blickte ...

