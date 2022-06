Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Troisdorf (ots)

Ein 59-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Willy-Brandt-Ring / Nelson-Mandela-Straße (L143) in Troisdorf leicht verletzt.

Am Dienstag, 21.06.2022, um 15:45 Uhr befuhr der Siegburger mit seinem Pedelec den Radweg entlang des Willy-Brandt-Rings aus Richtung Siegburg in Richtung Troisdorf. Im Einmündungsbereich zur Nelson-Mandela-Straße beabsichtigte er, diese zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Skoda die Nelson-Mandela-Straße in Richtung Willy-Brandt-Ring. Er wollte nach rechts auf den Willy-Brandt-Ring abbiegen. Nach eigenen Angaben habe er eine Fußgängerin passieren lassen und sei angefahren. Dabei habe er den querenden Radfahrer übersehen.

Der Zweiradfahrer konnte noch ausweichen, kam dabei aber zu Fall. Dadurch wurde er leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung an der Unfallstelle lehnte er ab.

Sowohl der PKW, als auch das Pedelec wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Gegen den 67-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell