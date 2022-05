POL-SU: Nachtrag: Komplettentwendung eines 7,5t LKW - Fahrzeug wurde in Bonn sichergestellt

Troisdorf (ots) - Ein 22-jähriger Mann wurde nach einem Ladendiebstahl am Freitag, 27.05.2022, vorläufig festgenommen. Der Hausmeister eines Lebensmittelgeschäftes am Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf beobachtete gegen 19:30 Uhr den Tatverdächtigen, wie dieser mit einem alkoholischen Getränk in der Hosentasche den Kassenbereich passierte und das Geschäft verlassen wollte. Daraufhin sprach er den 22-Jährigen auf den ...

