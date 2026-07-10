Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall auf der K1 - drei Fahrzeuginsassen verletzt

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K1 bei Dörnscheid sind am Donnerstag (09. Juli) gegen 16:20 Uhr drei Fahrzeuginsassen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Kreisstraße 1, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der 18-jährige Fahrer sowie ein 15-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Eine 16-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die drei Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

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