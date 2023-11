Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gestohlener Bagger liegt auf der Seite

Kirchhundem (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag (31.10.2023, 20:15 Uhr) und Mittwoch (01.11.2023, 10:00 Uhr) in einem Waldgebiet nahe Heidschott Zutritt zu einem Baustellengelände. Von der Baustelle entwendeten sie einen Mobilbagger der Marke Hitachi und beschädigten hierfür mehrere Bauzaunelemente. Der Bagger konnte am Mittwoch kurz nach Entdeckung der Tat in einem ca. zwei Kilometer entfernten Waldgebiet bei Silberg wieder aufgefunden werden. Dort lag der Bagger mit diversen Beschädigungen auf der Seite. Der oder die Täter müssten nach derzeitigem Erkenntnisstand mit dem Bagger die Kreisstraße 19 in Fahrtrichtung Silberg befahren haben. An dem Bagger entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Der Schaden an dem Bauzaun beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

