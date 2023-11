Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Supermarkt

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch (01.11.2023) in einen Supermarkt in der Kölner Straße in Grevenbrück ein. Da während der Tat gegen 02:40 Uhr auch ein Alarm ausgelöst wurde, trafen Polizeibeamte der Wache Lennestadt nur wenige Minuten später am Einsatzort ein. Dort konnten jedoch keine Täter mehr festgestellt werden. Auch eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Im Kassenbereich des Supermarktes hatten die Täter zuvor eine Zigarettenauslage aufgebrochen. Des Weiteren verschafften sie sich Zugang zu einem Büro. Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände liegt derzeit noch nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Täter Tabak und Zigaretten in unbekannter Menge entwendeten. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

