Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Bankfiliale

Attendorn (ots)

Am Freitag (9. September) ist ein unbekannter Täter zwischen 04:35 Uhr und 04:45 Uhr in ein Geldinstitut in der "Niederste Straße" eingebrochen. Dort beschädigte er einen Geldautomaten und entwendete die darin befindliche Geldkassette. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. An dem Automaten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Aufgrund von Videoaufnahmen kann der Täter folgendermaßen beschrieben werden:

· Ca. 175 cm groß

· Schmale Statur

· Bekleidung: Schwarze Oberbekleidung. schwarze Hose, graue Arbeitshandschuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell