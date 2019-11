Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Abbiegeunfall: Audi-Fahrer übersieht entgegenkommenden VW

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 236 in Gleierbrück hat sich am Montag gegen 17.15 Uhr ein 36-Jähriger leicht verletzt. Der Audi-Fahrer wollte links abbiegen und übersah dabei eine ihm entgegenkommende 30-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin wollte sich aufgrund von Handgelenksschmerzen selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

