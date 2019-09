Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Betonklotz rollt auf die Fahrbahn

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Am Montag gegen 13.10 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau die B55 in Richtung Drolshagen. Hinter dem Ortsteil Wenkhausen bemerkte sie am Fahrbahnrand in der abfallenden Böschung einen Betonklotz, der auf die Straße rollte. Da sie keine Möglichkeit mehr zum Bremsen hatte, überfuhr sie den Stein, so dass es zu erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug kam. Nach den bisherigen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Stein von Unbekannten von einem Verbindungsweg, auf Höhe eines Stromhäuschens, auf die Straße gerollt wurde. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell