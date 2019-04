Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Olpe (ots)

Gestern Nachmittag (9. April) gegen 16.55 Uhr haben Polizeibeamte in der Friedrichsstraße einen 45-jährigen Skoda-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Dabei bemerkten die Beamten Hinweise, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten: Die Hände des Beschuldigten zitterten. Zudem waren seine Bindehäute wässrig und gerötet. Als die Beamten ihn nach einem etwaigen Konsum von Betäubungsmitteln befragten, gab er an, am frühen Nachmittag einen Joint geraucht zu haben. Daraufhin nahmen ihn die Beamten mit auf die Wache und ordneten eine Blutprobe an. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

