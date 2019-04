Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall beim Einfahren auf die B 62: Drei Verletzte

Netphen / Dreis-Tiefenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen und Verletzten ist es am frühen Montagabend (08.04.2019) auf der Siegstraße gekommen. Eine 32-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem 2-jährigen Kind von einem Parkplatz auf die Siegstraße in Richtung Weidenau. Dazu musste sie die Geradeausspur und die Linksabbiegerspur der Fahrtrichtung Netphen überqueren. Beim Einbiegen kollidierte sie mit dem Wagen eines 41-Jährigen, der sich auf der Linksabbiegerspur befand. Durch den Aufprall wurden die 32-Jährige, deren Kind und der 41-jährige verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 24.000,- Euro Schaden.

