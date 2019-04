Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto geriet in Brand

Freudenberg (ots)

Am Sonntagmorgen (07.04.2019) ist ein Auto in der Straße "Im Kreuzseifen" in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den in einer Garage stehenden Wagen. Die Flammen hinterließen Sachschaden an dem Fahrzeug und der Garage in der geschätzten Höhe einer niedrigen fünfstelligen Euro-Summe. Die Brandursache zu klären ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271/7099-1112

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell