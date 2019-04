Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Jacke in Autotür eingeklemmt: Seniorin verletzt

Siegen (ots)

Am späten Montagnachmittag (08.04.2019) hat sich eine 75-jährige Seniorin in der Straße "Am Südhang" bei einem Unfall verletzt. Ein 66-jähriger Autofahrer hielt an, um die 75-jährige Dame aussteigen zu lassen. Die Seniorin stieg vom Beifahrersitz aus und schloss anschließend die Tür. Dabei bemerkte weder sie selbst noch der 66-jährige Fahrer, dass ihre Jacke eingeklemmt worden war. Als der 66-Jährige anfuhr, stürzte die Dame zu Boden und verletzte sich, sodass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

