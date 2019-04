Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Haus-Einbrecher stahlen Elektrogeräte

Siegen-Niederschelden (ots)

In der Nacht zu Sonntag (07.04.2019) sind Unbekannte in ein Haus an der Waldstraße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen drangen der oder die Einbrecher durch ein Fenster in das Haus ein und stahlen diverse Unterhaltungselektronik im Wert von knapp drei tausend Euro. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren am Tatort, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei rät:

Bei verdächtigen Beobachtungen informieren Sie die Polizei über den Notruf 110!

Lassen Sie sich kostenfrei von der Polizei beraten und machen Sie Ihre Wohnung sicherer!

Seien Sie aufmerksam: Wer Verdächtiges meldet, hilft Einbrüche zu verhindern.

