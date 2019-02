Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - Zaun beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Freitag, 15.02.19, in der Zeit von 07:00 bis 17:15 Uhr wurde der Zaun an einer Grundstückszufahrt an der Max-Planck-Str in Geldern durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. An der Unfallstelle konnten Plastikteile der Beleuchtungseinrichtung des verursachenden Fahrzeuges aufgefunden werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

Kreispolizeibehörde Kleve

