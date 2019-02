Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Fahrer eines größeren weißen Fahrzeugs gesucht

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Donnerstag (14. Februar 2019) in der Zeit gegen 19.10 Uhr war ein Bewohner eines Hauses an der Kiefernstraße gerade dabei, die Mülltonnen vorzuziehen, als er einen Knall hörte. Er sah, wie ein Auto in Richtung Friedensstraße fuhr, kurz anhielt und dann seine Fahrt fortsetzte. Ein weiterer Zeuge sah den Unfall, der den Knall verursachte. Er gab an, ein größerer, weißer PKW sei gegen eine silber-farbene Mercedes B-Klasse gefahren, die in einer Parkbucht an der Kiefernstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Bei dem Unfall wurden an der B-Klasse die Radkappe und der Radkasten hinten rechts beschädigt. Der Fahrer des weißen PKW und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden.(cs)

