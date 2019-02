Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Exhibitionismus

Unbekannter entblößt sich vor Spaziergängerin

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Donnerstag (14. Februar 2019) gegen 13.00 Uhr war eine 41-Jährige aus Kerken mit ihrem Hund auf einem Spaziergang vom Fulkenbruchsweg kommend in Richtung Spycksweg unterwegs. Kurz vor einem kleinen Waldstück sah sie, wie ein Mann in etwas größerer Entfernung aus dem Wald auf die Straße trat und sich komplett entkleidete. Die 41-Jährige konnte erkennen, dass der Mann ca. 40 Jahre alt war. Er trug zu Beginn eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Als die 41-Jährige die Richtung wechselte, ging der Mann zurück in den Wald und stieg in einen silber-farbenen PKW in Golf-Größe.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell