Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unbekannte Täter lösen Radmuttern an einem Citroen Berlingo

Straelen (ots)

Am Dienstag (12. Februar 2019) war ein 31-Jähriger aus Straelen mit seinem Citroen Berlingo auf dem Weg zu einer Werkstatt in Geldern, weil er während der Fahrt Geräusche an der Vorderachse wahrgenommen hatte. Kurz vor der Ortschaft Pont löste sich das linke Vorderrad des Autos während der Fahrt. Da der 31-Jährige aus Vorsicht sehr langsam unterwegs war, kam niemand zu Schaden. Er vermutet, dass unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag die Radmuttern gelöst haben, als sein Auto vor seiner Anschrift an der Rathausstraße in Straelen auf einem frei zugänglichen Parkplatz abgestellt war.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Geldern unter 02831 1250. (cs)

