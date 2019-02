Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - 19-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Auto überschlägt sich

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Donnerstag (14. Februar 2019) gegen 21.45 Uhr war ein 19-Jähriger aus Moers mit seinem VW Golf auf der Kempener Landstraße (L362) in Richtung Kempen unterwegs. In dem Wagen saßen ein 19-jähriger und ein 17-jähriger Beifahrer, beide aus Kamp-Lintfort. Kurz hinter der Einmündung zur Straße Horster Dyk geriet der 19-jährige Fahrer mit dem rechten Vorderreifen auf den Grünstreifen und folgend ins Rutschen. Daraufhin lenkte er stark nach links und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen rutsche eine 1,50 Meter tiefe Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die drei jungen Männer konnten sich eigenständig aus dem Wagen befreien. Der 19-Jährige Beifahrer verletzte sich leicht. Der 19-Jährige Fahrer gab an, er habe vor der Fahrt Drogen konsumiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell