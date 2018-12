POL-ROW: ++ Während der Präventionsstreife - Polizei stoppt betrunkenen Sprinterfahrer ++ Einbruchserie im Stadtgebiet ++ Einbrüche zur Dämmerung ++

Rotenburg (ots) - Während der Präventionsstreife - Polizei stoppt betrunkenen Sprinterfahrer

Elsdorf. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen ist am Dienstagabend im Rahmen einer Präventionskontrolle zum Einbruchschutz in der Ortsdurchfahrt auf einen verdächtigen, weißen Mercedes Sprinter aus dem Landkreis Diepholz aufmerksam geworden. Bei der Überprüfung des Fahrers, einem 42-jährigen Rumänen, zeigte sich, dass der Mann der Polizei in Sachen Eigentumskriminalität bestens bekannt war. Etwas Anderes stieg den Beamten aber auch in die Nase. Alkoholgeruch im Fahrzeug deutete darauf hin, dass der Fahrer betrunken an seinem Steuer saß. Ein Atemalkoholergebnis bestätigte den Verdacht: mehr als 1,2 Promille. Einen Führerschein besaß der 42-Jährige auch nicht. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Zu dem Grund seiner Tour durch den Landkreis Rotenburg, machte der Mann keine Angaben.

Einbruchserie im Stadtgebiet

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag ist es im Stadtgebiet zu einer Serie von Büroeinbrüchen gekommen. Im Wümmeweg verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Rat- und Tatzentrum. Im Gebäude wurden unter anderem die Büros der "Goldenen Brücke", des Kneipp-Vereins, des SV Fortuna Rotenburg, der Kulturinitiative Rotenburg KIR, der Senioren in Aktion "SinA", der DLRG und der Biologischen Schutzgemeinschaft Wümmeniederungen aufgebrochen. Dort fanden die Täter hauptsächlich Bargeld. In der Straße Hemphöfen stiegen die Unbekannten durch eine aufgehebelte Eingangstür in eine Arztpraxis ein. Hier leerten sie eine Kaffeekasse. In der Großen Straßen wurde ein Büro für Haushaltstechnologie das Ziel der Einbrecher. Dort nahmen sie wieder Bargeld, aber auch zwei Kameras mit. In der Harburger Straße warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Fensterscheibe einer Praxis für Physiotherapie ein. Im Büro fiel ihnen der Inhalt einer Geldkassette in die Hände. Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen im Stadtgebiet aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04261/9470 bei der Rotenburger Polizei.

Einbrüche zur Dämmerung

Bremervörde. Am Dienstagnachmittag, vermutlich während der Dämmerung, ist es im Stadtgebiet zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr versuchten unbekannte Täter zunächst erfolglos die Nebeneingangstür eines Wohnhauses an der Stettiner Straße aufzuhebeln. Als das misslang, brachen sie ein Küchenfenster auf. In dem Gebäude durchsuchten die Unbekannten die Räume von zwei Wohneinheiten. Beute haben sie vermutlich nicht gemacht. In der Vogeler-Uhl-Straße hebelten die Täter im gleichen Zeitraum eine Terrassentür auf der Rückseite eines Doppelhauses auf. In der Wohnung fiel ihnen Bargeld und Schmuck in die Hände.

