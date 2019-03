Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Lennestadt (ots)

Am Samstag um 15:35 Uhr befuhr 41-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford die Straße "Burghelle" in Oedingen in Rtg. Fliederstr.. In einer Rechtskurve nahe Einmündung kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dort befindliche Mauer. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

FLD/Leitstelle

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell