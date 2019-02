Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrbahnglätte - PKW landet auf dem Dach

Olpe (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07.45 Uhr verunglückte auf der L 711 eine junge Fahrerin. Sie fuhr mit ihrem Fiat von Neuenkleusheim in Fahrtrichtung Olpe. Ausgangs einer Linkskurve kam die 20-Jährige aufgrund von Fahrbahnglätte ins Schleudern und prallte gegen eine Schutzplanke und von dort in eine Böschung. Letztlich blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Ein Rettungsteam brachte sie in das Krankenhaus. Der Fiat ist nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden beträgt ca. 5000 Euro.

