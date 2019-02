Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kühlflüssigkeit führt zu Unfallflüchtigem

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Einen hohen Sachschaden hinterließ am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer aus Drolshagen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er mit seinem Mercedes den Belmicker Weg in Richtung Hauptstraße und kollidierte zunächst mit einem Mazda, der ordnungsgemäß in einer Parktasche in Gegenrichtung abgestellt war. Durch den Aufprall wurde dieser PKW auf einen weiteren geschoben. Der Verursacher flüchtete zunächst unerkannt. Eine Spur von auslaufender Kühlflüssigkeit sowie Kratzspuren auf der Fahrbahn, durch eine beschädigte Felge, führte die Beamten zu einer unweit der Unfallstelle gelegenen Garage. Dort konnte ein 61-Jähriger als Unfallverursacher festgestellt werden. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden liegt bei über 15000 Euro. Zur Unfallursache liegen bisher keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell