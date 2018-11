POL-OE: Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt Ford Focus

Olpe (ots) - Bereits am Sonntag (18. November) ereignete sich gegen 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Markt", bei dem der Verursacher flüchtete. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Ford Focus in Fahrtrichtung Westfälische Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er einen handschriftlichen Zettel an der Windschutzscheibe. Auf diesem schrieb ein Zeuge, dass er beobachtet hatte, wie ein anderes Fahrzeug den Ford beschädigte und notierte auch ein Kennzeichen. Leider ist dieses nicht vergeben. Die Polizei bittet daher, dass der Unfallzeuge sowie weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, sich umgehend unter der Telefonnummer 02761-9269-0 melden.

