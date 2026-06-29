Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen und Fahrzeugführerin gesucht

Neuss (ots)

Am Sonntag (28.06.), gegen 17:30 Uhr, befuhr ein Bus der Linie 851, die Rheinfährstraße in Richtung Deichstraße. Nach ersten Erkenntnissen musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit einem Pkw, welcher von links kommend aus einem Grundstück auf die Fahrbahn einfuhr, zu verhindern. Während dieser Bremsung kam ein 54-jähriger Fahrgast im Bus zu Fall und verletzte sich leicht.

Die unbekannte Fahrzeugführerin soll circa 40 Jahre alt gewesen sein, habe schwarze Haare und trug eine Brille. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw der Marke "Seat" gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die Fahrzeugführerin.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

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