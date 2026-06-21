Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 17-jähriger Motorradfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.06.2026, gegen 02:14 Uhr, kam es in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der alleinbeteiligte Jugendliche die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei zog er sich einen offenen Bruch zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der Schwere der Verletzungen vor Ort nicht durchgeführt werden. Der 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt.

Die Polizei appelliert, nach dem Konsum von Alkohol keine Fahrzeuge zu führen. Alkohol beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit erheblich und kann bereits in geringen Mengen zu folgenschweren Verkehrsunfällen mit Verletzungen führen.

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